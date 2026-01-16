Представлен бюджетный смартфон TECNO Spark Go 3

Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Spark Go 3, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 100 долларов. Новинка получила 12-нанометровый процессор Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти, предустановленную операционную систему Android 15, 6,74-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 13-Мп основную и 8-Мп селфи-камеры, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 15-Вт быстрой проводной зарядки, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, 4G-модем, слот для карты памяти microSD и разъем USB Type-C.