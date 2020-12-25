Флагман iQOO 7 уже готов для предзаказа

Некоторые китайские магазины уже начали принимать предварительные заказы на флагманский смартфон iQOO 7, который еще не был представлен официально. Если верить рекламе на витрине, аппарат получит топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт.

По предварительным данным, аппарат также получит тыльную камеру с тремя модулями (главный разрешением 50 Мп) и двойной вспышкой, плоский AMOLED-экран, фронтальную камеру разрешением 16 Мп и предустановленную Origin OS/iQOO UI на основе Android 11.
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