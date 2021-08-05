Флагман iQOO 8 первым получит дисплей Samsung E5

Компания Iqoo объявила о том, что её грядущий флагман Iqoo 8 первым на рынке получит дисплей Samsung E5 разрешением 2K. Напомним, что перед нами пятое поколение OLED-экрана, который сможет похвастаться возможностью отображения миллиарда цветовых оттенков и разрешением 2K (плотность 517 PPI). Разумеется, дисплей сохранит свою главную особенность – очень высокую яркость. Предыдущее поколение, Samsung E4, может похвастаться пиковой яркостью в 1500 кд/м2.

Что до Iqoo 8, то ему также прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888+, поддержку проводной зарядки мощностью 160 Вт, 12 ГБ ОЗУ и многомодульную камеру флагманского уровня. Официальный дебют смартфона запланирован на 17 августа.
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