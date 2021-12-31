Флагман iQOO 9 Pro получит 120-Гц экран LTPO 2.0

Компания Vivo поделилась первыми изображениями и подробностями о флагманском смартфоне iQOO 9 Pro, официальная презентация которого состоится в начале января. Итак, аппарат получит изогнутый 6,68-дюймовый дисплей Samsung E5 AMOLED поколения LTPO 2.0 с адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, разрешением QHD+ (плотность пикселей на дюйм 517 PPI), максимальной яркостью 1500 кд/м2, подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, покрывающим площадь 578 мм2 и распознающим даже мокрые пальцы, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1 и поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.