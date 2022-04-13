Флагман iQOO Neo 6 оценен в 440 долларов

Бренд iQOO пополнил ассортимент смартфонов моделью Neo 6, которая, среди прочего, получила флагманскую восьмиядерную платформу Snapdragon 8 Gen 1. Новинку также оснастили 6,62-дюймовым экраном AMOLED Samsung E4 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (датчик Samsung S5KGW1P и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик на сенсоре Samsung S5K3L6) и 2 Мп, двумя вибромоторами, предустановленной ОС Android 12, батареей ёмкостью 4700 мАч и поддержкой проводной 80-Вт зарядки.

Версия со стеклянной задней панелью имеет толщину 8,5 мм и массу 197 граммов, а с кожаной панелью – 8,88 мм и 194 грамма. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 440 долларов, с 8/256 ГБ – 470 долларов и с 12/256 ГБ за 520 долларов. Старт продаж в Китае запланирован на 20 апреля.