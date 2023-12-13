Флагман iQOO Neo9 Pro засветился в AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO Neo9 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат набрал 2,33 млн баллов, что больше, чем любые другие неигровые флагманские смартфоны на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Это даже больше, чем 2,31 млн, которые набрал Vivo X100 на основе той же однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300.

Помимо вышеупомянутого процессора от MediaTek, iQOO Neo9 Pro приписывают наличие AMOLED-дисплея с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, основной камеры с 50-Мп главным модулем на базе 50-датчика изображения Sony IMX920 и поддержки проводной зарядки мощностью 120 Вт.
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