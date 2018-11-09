Флагманы Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro выходят в России

Уже с завтрашнего дня компания Huawei начнет российские продажи флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro. Младшая модель с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти оценена в 57770 рублей, а Mate 20 Pro в версии на 6+128 ГБ обойдется в 77770 рублей. Напомним, что главной особенностью флагманов стала тройная камера Leica. Речь идет о широкоугольном модуле на 40 Мп, ультраширокоугольном на 20 Мп и телефото-модуле на 8 Мп в случае с Mate 20 Pro. Тройная камера младшей модели получила модули разрешением 16, 12 и 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп.

Huawei Mate 20 оснастили 6,53-дюймовым плоским TFT-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080:2244 пикселей) и вырезом в форме капли. Mate 20 Pro получил 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440:3120 пикселей) с закруглёнными кромками, широким вырезом, поддержкой распознавания лиц пользователей и встроенный под экран сканер отпечатков пальцев.

Также отметим 7-нанометровый процессор Kirin 980, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти для младшей модели, 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти для старшей, поддержку карт памяти nanoSD, стереодинамики, Android 9.0 Pie c оболочкой EMUI 9.0, аккумуляторы на 4000 мАч и 4200 мАч, соответственно. При этом Mate 20 Pro имеет поддержку беспроводной зарядки, мощной зарядки SuperCharge 2.0 на 40 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP67.