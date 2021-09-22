Флагманы Meizu 18s и 18s Pro представлены официально

Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов флагманскими моделями Meizu 18s и Meizu 18s Pro, которые являются продвинутыми версиями Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Как оказалось, от предшественников новинки отличаются лишь топовой платформой Snapdragon 888 Plus вместо Snapdragon 888, батареями ёмкостью 5000 мАч вместо 4000 мАч, новой прошивкой Flyme 9.2, улучшенным движком Pure Vision для фото и видеосъемки и новым игровым режимом Game Mode 5.0. Остальные характеристики остались без изменений. Смартфоны появится в китайской продаже уже завтра по цене от 570 и от 710 долларов за версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Комментарии и отзывы Meizu 18s
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