Флагманы Redmi получат IP68

Сейчас практически каждый смартфон на рынке выходит в продажу с поддержкой защиты от влаги и пыли. Это весьма важно, так как вы можете говорить под дождем, слушать музыку или не переживать о том, что пара пылинок выведет ваш смартфон из строя. Кроме того, в плане практичности это очень серьезное преимущество, ведь все мы любим бросать гаджет в сумку к другим вещам. Однако у смартфонов Redmi такой защиты почему-то нет, хотя все пользователи активно об этом говорят и просят компанию сделать смартфоны с IP68. Теперь производитель, в том числе и глава компании, заявили, что у будущих флагманов компании Redmi, вероятно, защита от влаги и пыли будет. Правда, не совсем понятно, когда эти флагманы будут анонсированы, ведь только был релиз.