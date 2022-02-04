Флагманские смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro теперь доступны в Италии и Испании

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Google анонсировала свои флагманские смартфоны — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Теперь оба этих смартфона компании доступны для покупки в Италии и Испании.

Линейка Google Pixel 6 доступна только в цветах Just Black или Carbon в Италии и Испании. Стандартная модель стоит 649 евро за модель с памятью 128 ГБ, а модель Pro со 128 ГБ памяти — 899 евро. Компания заявляет, что оба устройства будут иметь «ограниченную доступность», и добавляет, что следующая партия прибудет только в мае. Это первые смартфоны от Google, которые работают на собственном чипсете Google Tensor, а не на процессоре Qualcomm Snapdragon. Похоже, что эта стратегия сработала, поскольку компания недавно сообщила, что новой линейке смартфонов удалось побить все предыдущие рекорды продаж телефонов.