Флагманские смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro теперь доступны в Италии и Испании

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Google анонсировала свои флагманские смартфоны — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Теперь оба этих смартфона компании доступны для покупки в Италии и Испании.

Линейка Google Pixel 6 доступна только в цветах Just Black или Carbon в Италии и Испании. Стандартная модель стоит 649 евро за модель с памятью 128 ГБ, а модель Pro со 128 ГБ памяти — 899 евро. Компания заявляет, что оба устройства будут иметь «ограниченную доступность», и добавляет, что следующая партия прибудет только в мае. Это первые смартфоны от Google, которые работают на собственном чипсете Google Tensor, а не на процессоре Qualcomm Snapdragon. Похоже, что эта стратегия сработала, поскольку компания недавно сообщила, что новой линейке смартфонов удалось побить все предыдущие рекорды продаж телефонов.
Комментарии и отзывы Google Pixel 6
Смартфон Nokia G21 получит 50-Мп камеру…
Смартфон Nokia G21 получит 50-Мп камеруВ сети обнаружились характеристики недорогого смартфона Nokia G21, который еще не был представлен официал…
Apple iPhone 14 Pro получит 48-мегапиксельную камеру…
Apple iPhone 14 Pro получит 48-мегапиксельную камеруС приближением нового года в сети начали появляться слухи, связанные с серией Apple iPhone следующего пок…
Vivo Y33T анонсирован с процессором Snapdragon 680 SoC …
Vivo Y33T анонсирован с процессором Snapdragon 680 SoC Vivo официально представила новый смартфон Vivo Y33T с процессором Snapdragon 680 SoC. Vivo Y33T на самом…
Дефицит Apple iPhone 13 продлится до февраля…
Дефицит Apple iPhone 13 продлится до февраляApple пострадала меньше, чем многие ее конкуренты, от глобальной нехватки микросхем. Источники поставок D…
Vivo Y55s получит батарею на 6000 мАч…
Vivo Y55s получит батарею на 6000 мАчКитайский оператор China Telecom рассекретил некоторые характеристики смартфона Vivo Y55s, который еще не…
Xiaomi 12 получает сертификат DisplayMate A +…
Xiaomi 12 получает сертификат DisplayMate A +Сегодня Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, поделился тизерным постером в своей учетной …
Samsung Galaxy S20 FE 4G обновили до Android 12 …
Samsung Galaxy S20 FE 4G обновили до Android 12 Компания Samsung начала распространение стабильной версии оболочки One UI 4 на основе ОС Android 12 для с…
Смартфон Vivo Y15A оценен 160 долларов…
Смартфон Vivo Y15A оценен 160 долларовКомпания Vivo представила очередной доступный смартфон – Vivo Y15A за 160 долларов. Новинку оснастили 6,5…
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor