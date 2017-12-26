Флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy предстали разноцветных чехлах

2017-12-26, Автор - Татьяна Шмелева; [96]
Смартфоны Samsung серии Galaxy предстали на изображениях в разноцветных чехлах. Модель Galaxy S9+ получила 6,2-дюймовый экран с разрешением 2960 * 1440 точек. Под двойной камерой размещён дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев. Смартфон Galaxy S9 оборудован 5,65 дюймовым экраном с разрешением QHD и стандартной одиночной камерой в тыльной части. В основе новинок ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 845. Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт. В качестве ОС у аппаратов выступит Android 8.0 Oreo. Релиз новинок ожидается в феврале следующего года.


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