Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro представят 12 июня

Компания Xiaomi в конце прошлого месяца анонсировала флагманскую серию смартфонов Redmi K20 в Китае. Сейчас производитель готовится к глобальной презентации.

Как и предполагалось ранее, новинки выйдут за пределами Китая, как Xiaomi Mi 9 и Mi 9T. Согласно опубликованному приглашению в Twitter, их представят уже в следующую среду — 12 июня.

Xiaomi Mi 9T получит 6.4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и процессор Snapdragon 730. Фронтальная камера в аппарате будет выезжающей на 20 Мп, а основная тройная на 48 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Главный сенсор Sony IMX582. Новинку также оснастят аккумулятором на 4000 мАч с быстрой 17-ваттной зарядкой и NFC-чипом. Pro-версия устройства, в свою очередь, будет отличаться 48-мегапиксельным модулем Sony IMX586, 27-ваттной зарядкой и флагманским процессором Snapdragon 855. Если верить утечкам, смартфоны появятся в Европе в трёх расцветках и с ценником от 380 евро.