Флагманский Motorola Edge 30 Ultra получит стилус в комплекте

9 января 2007 года Джобс обсуждал, как пользователи будут перемещаться по iPhone, когда всплыла тема стилуса. «Кому нужен стилус?» — спросил Джобс. «Фу! Никому не нужен стилус. Так что давайте не будем использовать стилус». А когда телефоны с сенсорным экраном стали модными, стилус просто исчез, пока не появился в Galaxy Note. Вскоре у нас появилась серия LG Stylo со стилусом, хотя и не столь многофункциональная, как S Pen. А в 2020 году родился недорогой Moto G Stylus. Но теперь Motorola хочет добавить стилус флагманского типа к своему новому флагманскому телефону Motorola Edge 30 Ultra. Как сообщает издание XDA, из надежного источника стало известно о двух аксессуарах для Motorola Edge 30 Ultra: Smart Stylus и чехле Edge 30 Ultra Folio. Что именно они делают пока что никто не сообщает, но официальный анонс должен состояться совсем скоро.