Флагманский Motorola Edge 30 Ultra получит стилус в комплекте

С 2011 года, когда Samsung представила первый Galaxy Note, перо S Pen стало ведущим доступным цифровым мобильным инструментом для письма. И на протяжении многих лет S Pen улучшался с каждой итерацией, и вскоре он мог делать фотографии удаленно, записывать заметки на Note, даже когда он заблокирован, преобразовывать рукописные надписи в текст, управлять потоковой музыкой и многое другое. С успехом серии Galaxy Note и S Pen другие производители вернули телефоны, которые поставлялись из коробки с соответствующим стилусом. Этот аксессуар выглядел мертвым после того, как покойный Стив Джобс высмеял его во время презентации первого iPhone 15 лет назад.

9 января 2007 года Джобс обсуждал, как пользователи будут перемещаться по iPhone, когда всплыла тема стилуса. «Кому нужен стилус?» — спросил Джобс. «Фу! Никому не нужен стилус. Так что давайте не будем использовать стилус». А когда телефоны с сенсорным экраном стали модными, стилус просто исчез, пока не появился в Galaxy Note. Вскоре у нас появилась серия LG Stylo со стилусом, хотя и не столь многофункциональная, как S Pen. А в 2020 году родился недорогой Moto G Stylus. Но теперь Motorola хочет добавить стилус флагманского типа к своему новому флагманскому телефону Motorola Edge 30 Ultra. Как сообщает издание XDA, из надежного источника стало известно о двух аксессуарах для Motorola Edge 30 Ultra: Smart Stylus и чехле Edge 30 Ultra Folio. Что именно они делают пока что никто не сообщает, но официальный анонс должен состояться совсем скоро.
Комментарии и отзывы Motorola Edge 30 Ultra
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