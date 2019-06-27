Флагманский Sony Xperia 1

Одной из особенностей Sony Xperia 1 стала фирменная функция Side Sense, работа которой основана на ИИ-алгоритмах. Специальное меню, вызываемое двойным тапом по краю экрана, автоматически подстраивается под индивидуальные привычки пользователя и обеспечивает быстрый доступ к нужным ярлыкам в зависимости от местоположения, времени и других факторов. Режим многозадачности позволяет запустить два приложения одновременно в отдельных окнах.Тыльная камера состоит из трёх сенсоров с разрешением 12 Мп: основной 26-мм объектив с OIS, 16-мм широкоугольный (угол обзора 130°) и 52-мм телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и двукратным оптическим зумом. Особенности модуля — запись видео в формате 4K HDR, автофокусировка по глазам, технология отслеживания автофокусировки и автоэкспозиции со скоростью до 10 кадров в секунду и функция шумоподавления при сохранении снимков в формате RAW. Фирменное приложение Cinema Pro с набором готовых пресетов цветокоррекции Look позволяет легко отредактировать отснятый материал. Cмартфон оснастили первым в мире OLED-дисплеем с разрешением 4K и поддержкой HDR с «кинематографическим» соотношением сторон 21:9, которое позволяет смотреть фильмы без черных полос в полноэкранном режиме. Звуковые возможности гаджета представлены технологией объёмного звучания Dolby Atmos для наушников, поддержкой кодеков LDAC, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless и встроенными стереодинамиками. За производительность Xperia 1 отвечает флагманский мобильный процессор Snapdragon 855 при поддержке 6 ГБ оперативной памяти, ёмкость встроенного накопителя составляет 128 ГБ.Стоимость смартфона составит 80 000 долларов.