Флагманский Umidigi Z2 показали со всех сторон

В сети появились новые подробности и рендеры китайского флагманского смартфона, который должен появиться в продаже в этом году. По словам производителя, новинка станет «первым флагманом с 6,2-дюймовым дисплеем, который имеет вырез в верхней части». Разрешение панели составит 2246:1080 пикселей. Также Umidigi Z2 получит ультразвуковой сканер, встроенный под поверхность дисплея, сдвоенные основную и фронтальную камеры, аккумулятор на 7000 мАч и модуль NFC. Также китайский производитель запланировал на этот год выпуск моделей Umidigi S2 Lite и Umidigi S2 Pro.