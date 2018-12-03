Флагманский слайдер Honor Magic 2 научился распознавать еду кадре

Компания Honor выпустила обновление прошивки для флагманского смартфона-слайдера Honor Magic 2, который был выпущен чуть меньше месяца назад. Самым интересным нововведением по праву можно назвать умную камеру, которая научилась распознавать еду в кадре, оценивать ее качество, примерную массу и калорийность. Также обновление улучшает работу встроенного в экран сканера отпечатка пальцев, повышает качество видео и устраняет проблемы с подтормаживаниями в приложении камеры при записи роликов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,39-дюймовым Magic Slide экраном c разрешением 1080:2340 пикселей, который занимает почти 100% передней панели, топовой 7-нанометровой платформой Kirin 980, 6/8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с основным модулем на 24 Мп и ультраширокоугольным объективом 17 мм, вспомогательным датчиком на 16 Мп и монохромным на 24 Мп, тройной фронтальной камерой на 16+2+2 Мп c поддержкой трёхмерного сканирования лица, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с 40-ваттной зарядкой SuperCharge и ОС Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.