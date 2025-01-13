Флагманский смартфон ASUS Zenfone 12 Ultra готов к выходу

Компания ASUS объявила, что флагманский смартфон Zenfone 12 Ultra будет представлен 6 февраля 2025 года. Судя по опубликованному тизеру, новинка получит продвинутые возможности видеосъемки. Устройству также приписывают наличие топового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 512 ГБ флеш-памяти, до 16 ГБ ОЗУ, аккумулятора ёмкостью 5800 мАч и 6,78-дюймового экрана LTPO AMOLED.

Напомним, что модель предыдущего поколения Zenfone 11 Ultra оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой LTPO 1–120 Гц и максимальной частотой 144 Гц, яркостью до 2500 нит и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 с 6-осевой стабилизацией), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (3-кратный оптический зум и OIS), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, двумя стереодинамиками, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 5500 мАч, а также поддержкой 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно.
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