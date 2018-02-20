Флагманский смартфон BQ Aquaris X2 Pro получит стеклянный корпус

Испанский бренд BQ поделился пресс-рендером и первыми подробностями о грядущем флагманском смартфоне Aquaris X2 Pro, первая информация о котором появилась всего пару дней назад. Итак, аппарат войдет в программу Android One, причем производитель гарантирует как минимум два года OTA-апдейтов. Также отметим стеклянную заднюю панель, двойную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, экран с соотношением сторон 18:9, процессор Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти. Когда BQ Aquaris X2 Pro появится в продаже и сколько он будет стоить, пока не раскрывается.