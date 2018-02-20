Флагманский смартфон Elephone U Pro получил светящийся логотип

Компания Elephone начала продажи своего флагманского смартфона U Pro, а заодно раскрыла еще одну его особенность – светящийся логотип. Светодиоды загораются во время зарядки и при входящем вызове. Напомним, смартфон также получил 5,99-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, процессор Snapdragon 660, двойную основную камеру с алгоритмами ArcSoft (13 Мп цвет + 13 Мп ч/б), 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор на 3550 мАч.