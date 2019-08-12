Флагманский смартфон Galaxy M90

Топовое решение с девяностым номером готовится и для второй серии. Как сегодня рассказало издание MySmartPrice, в недрах Samsung есть модель Galaxy M90 (SM-M905F). Скорее всего, она будет значительно мощнее и дороже других устройств M-серии; не исключено, что, как и Galaxy A90, новинка предложит чипсет Snapdragon 855, но в несколько ином исполнении – например, с большим аккумулятором, что свойственно М-серии.Samsung намерена до конца года солидно обновить обе свои не флагманские линейки – и Galaxy A, и Galaxy M. В первой серии, как известно, появится даже свой флагман – Galaxy A90 5G на базе Snapdragon 855.О стоимости модели пока неизвестно.