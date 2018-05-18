Флагманский смартфон HTC U12+ полностью рассекречен

В сеть утекли официальные рендеры и полные характеристики флагманского смартфона HTC U12+, официальная презентация которого состоится 23 мая. Итак, аппарат получил топовый процессор Snapdragon 845, 6-дюймовый дисплей Super LCD 6 с разрешением 2880:1440 пикселей с поддержкой HDR10, 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти, слот для карт microSD, сдвоенную основную камеру на 12- и 16-Мп с оптическим зумом 2x, оптической стабилизацией и возможностью снимать видео в 4K при 60 к/с и Full HD при 240 к/с, двойную фронтальную камеру на 8 Мп с поддержкой Face Unlock, порт USB-C 3.1, Bluetooth 5.0, стереодинамики BoomSound, Edge Sense, защиту от воды и пыли (IP68) и аккумулятор на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0. Размеры устройства равны 156,6:73,9:9,7 мм, а масс – 188 г.