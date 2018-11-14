Флагманский смартфон Honor Magic 2 получил оболочку Magic UI 2.0

На выходе флагманский смартфон Honor Magic 2 работал под управлением EMUI 9.0, но о скором выходе новой оболочки было объявлено сразу. Сегодня производитель начал ее распространение. Оболочка Magic UI 2.0 весит 214 МБ, «фокусируется на искусственном интеллекте», привносит новую цветовую гамму, ярлыки и шрифты, а также несет в себе ноябрьскую заплатку безопасности.

Напомним, что Honor Magic 2 оснащается 6,39-дюймовым Magic Slide экраном c разрешением 1080:2340 пикселей, который занимает почти 100% передней панели, топовой 7-нанометровой платформой Kirin 980, 6/8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с основным модулем на 24 Мп и ультраширокоугольным объективом 17 мм, вспомогательным датчиком на 16 Мп и монохромным на 24 Мп, тройной фронтальной камерой на 16+2+2 Мп c поддержкой трёхмерного сканирования лица, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 3500 мАч с 40-ваттной зарядкой SuperCharge.