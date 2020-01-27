Флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro позирует на рендерах

Сетевые источники поделились качественными изображениями флагмана Huawei Mate 40 Pro. Его анонс запланирован на вторую половину 2020 года.

Судя по рендерам, которые были созданы на основе утечек и патентных изображений, аппарат оснастится экраном-водопадом с загнутыми в корпус краями, врезанными в экран селфи-камерой и сканером отпечатка пальцев.

Что на счет основной камеры Huawei Mate 40 Pro, то это пентакамера расположенная в круглом блоке. Также известно, что новинка получит топовую платформу Kirin и будущее повышение скорости зарядки (беспроводной).