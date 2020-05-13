Флагманский смартфон Huawei Mate 40 показали на рендерах

Одной из главных особенностей флагманских смартфонов Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro должна стать операционная система собственной разработки HarmonyOS. Помимо этой подробности о грядущих новинках известно очень мало. Сегодня в сети появились концепт-рендеры Mate 40 и Mate 40 Pro, которые были созданы на основе имеющихся утечек. Судя по изображениям, новое поколение сохранит дизайн Mate 30 – скошенные грани и круглый блок основной камеры, в середине которой расположился перископный телефото-модуль. Также отметим отсутствие врезанной и выезжающей фронтальной камеры – авторы рендеров тем самым намекают на подэкранный модуль. Выход Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro ожидается осенью этого года.