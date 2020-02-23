Флагманский смартфон Huawei Nova 6 упал в цене на $100

Представленный в конце 2019 года флагманский смартфон Huawei Nova 6 подешевел более чем на $100. Изначально смартфон стоил $455, а теперь в Китае он предлагается за $348. Так подешевела версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Напомним, что смартфон оснащается 6,57- дюймовым LTPS дисплей (2400:1080 пикселей) со врезанной двойной селфи-камерой на 32 и 8 Мп, Kirin 990 с двойной системой отвода тепла, тройной камерой на 30, 8 и 8 Мп, дактилоскопом на торце, батареей на 4100/4200 мАч, быстрой зарядкой на 40-Вт, EMUI 10 на Android 10, а также модулем бесконтактных платежей NFC.