Флагманский смартфон Huawei P30 Pro показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали новые, более реалистичные рендеры флагманского смартфона Huawei P30 Pro, которые были выполнены по утечке с чехлами. Изображения обращают внимание тонкими рамками вокруг экрана, круглым вырезом для фронтальной камеры и тыльной камерой с четырьмя модулями и массивной вспышкой.

Смартфону прочат 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев, топовый чипсет Kirin 980, 6, 8 или 10 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, основную камеру с датчиками разрешением 41 Мп, 24 Мп, 16 и 8 Мп, оптической стабилизацией изображения, аккумулятор на 4000 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой и 15-ваттной беспроводной зарядкой, а также операционную систему Android 9.0 Pie. Цена Huawei P30 Pro составит от 800 долларов, а официальный анонс ожидается в конце февраля.