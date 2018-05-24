Флагманский смартфон LG V35 ThinQ засветился на фото

Профильное китайское издание ITHome опубликовало фото, на котором, как утверждает источник, изображен готовящийся к выходу смартфон LG V35 ThinQ. По предварительным данным, аппарат получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD+ (1440:2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 8 Мп фронтальную камеру, двойную 16 Мп основную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь), а также предустановленную ОС Android 8.1 Oreo. Официальный анонс LG V35 ThinQ ожидается летом 2018 года.