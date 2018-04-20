Флагманский смартфон LG V40 представят в конце лета

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился сведениями о смартфоне LG V40, который еще не был представлен официально. По словам источника, смартфон LG V35 ThinQ, известный под кодовым наименованием Emma, будет представлен одновременно с LG G7 ThinQ. А в конце лета или начале осени 2018 года будет анонсирован топовый смартфон LG V40 под кодовым названием Storm. Судя по всему, презентация состоится в рамках выставки IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября в Берлине. Устройству приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 845 и экран с «бровью» в духе iPhone X.