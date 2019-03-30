Флагманский смартфон Meizu 16s протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о флагманском смартфоне Meizu 16s, который еще не был представлен официально. Аппарат оснащается топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Sapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. В однопоточном тестировании смартфон набрал 3778 баллов, а при задействовании всех ядер – 10493 балла. Meizu 16s также прочат 6,2-дюймовый дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, 128 ГБ флэш-памяти, тройную тыльную камеру с главным 48-Мп датчиком изображения Sony IMX586, модуль NFC, аккумулятор на 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт. Официальный анонс смартфона ожидается в апреле.