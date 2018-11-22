Флагманский смартфон Meizu 16s выпустят в мае 2019

Один из боссов компании Meizu Хуан Чжан заявил, что следующий флагманский смартфон Meizu выйдет в мае следующего года. Им станет Meizu 16s, который одним из первых получит топовую 7-нанометрвую платформу Snapdragon 8150. По словам Чжана, новинка унаследует внешний вид предшественника и, таким образом, не получит дизайн передней панели с врезанной в экран фронтальной камерой. Это замечание, разумеется, касалось грядущих флагманов Samsung с дисплеем Infinity-O. Также Meizu 16s получит модуль NFC, которого так не хватает в Meizu 16th, и более емкий аккумулятор.