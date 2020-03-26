Флагманский смартфон Meizu 17 будет стоить $560

Сетевые инсайдеры раздобыли данные о флагманском смартфоне Meizu 17, который должны представить в апреле этого года. По свежим данным, новинку должны оснастить 6,5-дюймовым OLED экраном с частотой обновления 90 Гц, восьмиядерной однокристальной системой Snapdragon 865, основной тройной камерой на 64, 20 и 12 Мп, 8/12 ГБ оперативной памяти (LPDDR5 RAM), 128/256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, а также врезанной в экран селфи-камерой. Уже во втором квартале 2020 года должны стартовать продажи Meizu 17, который был оценён в $560.