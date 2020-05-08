Флагманский смартфон Meizu 17 представлен официально

Как и было обещано, сегодня компания Meizu представила флагманский смартфон Meizu 17, одной из особенностей которого стала поддержка мобильных сетей 5G. Новинку оснастили 6,6-дюймовым Samsung Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и быстрым подэкранным дактилоскопом, врезанной в дисплей 20 Мп фронтальной камерой, топовым чипсетом Snapdragon 865 5G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 12 Мп, 5 Мп и 8 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, а также модулем NFC. Смартфон появится в продаже уже 11 мая по цене в 523 или 565 долларов.