Флагманский смартфон Mi 8

Гаджет оснащен двойной основной камерой с 12-мегапиксельными сенсорами. На фронтальной панели размещена 20-мегапиксельная камера.Super AMOLED дисплей получил диагональ 6,21-дюйма с разрешением Full HD+ (2248 х 1080 пикселей) и защищенное стекло Corning Gorilla Glass 5.Автономную работу обеспечивает батарея емкостью 3400 мАч. Размеры смартфона 154.9 x 74.8 x 7.6мм. Вес 175 грамм.Xiaomi Mi 8 базируется на процессоре Snapdragon 845 от Qualcomm. В наличии 6 и 8 ГБ ОЗУ и встроенный флеш-накопитель на 64 / 128 / 256 ГБ.Стоимость смартфона составит 427 долларов.