Флагманский смартфон Moto E6

Аккумулятор на 3000 мАч и водоотталкивающее покрытие P2i. Moto E6 доступен только в синем цвете.В конфигурацию новинки вошли Mini-Jack и порт micro-USB. Сканера отпечатков пальцев нет. Диагональ экрана – 5.5 дюйма; разрешение – 1440 х 720 пикселей. Основная камера получила сенсор на 13 Мп, а фронтальная – на 5 Мп.Moto E6 получил процессор Qualcomm Snapdragon 435 с ядрами Cortex-A53, частота которых составляет 1.4 ГГц. Графический сопроцессор – Adreno 505. Оперативной памяти установлено 2 ГБ, а встроенной – 16 ГБ.Стоимость модели составит 150 долларов.