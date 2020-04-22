Флагманский смартфон Motorola EDGE+ позирует на живых фото

Инсайдеры поделились первыми качественными живыми фотографиями флмагманского смартфона Motorola EDGE+. Судя по фото, гаджет имеет, так называемый безразрамочный экран-водопад из-за сильно изогнутых дисплея,а также врезанную селфи-камеру в левый верхний угол.

Новинку должны оснастить основной тройной камерой модулями на 108 Мп с оптической стабилизацией, 16 Мп (ультраширокогольный объектив) и 8 Мп (телевик с 3-кратным зумом),подэкранным дактилоскопом, 6,5 или 6,8-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, чипсетом Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ ОЗУ, аккумулятором на 5170 мАч, также 3,5-мм разъемом, USB-C и операционной системой Android 10.

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