Флагманский смартфон Nubia Z17 обновят до Android 9.0 Pie

Пару дней назад в сети появилась информация о том, что компания Nubia не собирается обновлять флагманский смартфон Nubia Z17 до операционной системы Android 9.0 Pie. Разумеется, это вызвало соответствующую реакцию пользователей устройства. После чего Nubia выпустила официальное заявление, согласно которому Nubia Z17 получит прошивку на базе Android 9.0 Pie. Напомним, что представленный в июне прошлого года Nubia Z17 работал под управлением операционной систем Android 7.1 с интерфейсом Nubia UI 5.0, а позже был обновлен до Android 8 Oreo. Дата начала обновления смартфона до девятой версии Android пока не сообщается.