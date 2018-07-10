Флагманский смартфон Nubia Z18 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка обнаружились сведения о флагманском смартфоне ZTE Nubia Z18, который все еще не был представлен официально. Аппарат фигурирует под номером NX606J. Такое же устройство несколько месяцев назад было замечено в базе AnTuTu. Согласно бенчмарку, смартфон оснащается топовой платформой Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 8.1 Oreo. В одноядерном тесте аппарат набрал 2344 балла, а в многоядерном – 8933 балла. Грядущей новинке также прочат 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, сдвоенную основную камеру на 24 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, 6 или 8 ГБ оперативно и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти.