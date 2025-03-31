Флагманский смартфон Nubia Z70S Ultra готов к выходу

Бренд Nubia объявил, что уже в следующем месяце будет представлен флагманский смартфон Nubia Z70S Ultra. Утверждается, что аппарат получит главный модуль с привычным 35-мм объективом, но с новым датчиком изображения. Остальные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что оригинальный Nubia Z70 Ultra имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма, 35-мм объектив с переменной диафрагмой f/1,59–f/4,0 и OIS), 50 Мп (13-мм сверхширик) и 64 Мп (85-мм перископ с оптической стабилизацией ), АКБ ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки на 80 Вт и защиту от пыли и влаги (IP68 и IP69).
OnePlus Ace 5 Pro появился в продаже …
Компания OnePlus выпустила в китайскую продажу смартфон OnePlus 5 Pro, который был представлен неделю наз…
Samsung Galaxy S25 Ultra лишится важнейшей функции стилуса…
Если верить официальной информации, компания Samsung готовится представить серию смартфонов Galaxy S25 уж…
Nothing раскрыла дизайн Phone (3a) Pro…
Компания Nothing готовится к запуску серии смартфонов (3a) уже 4 марта, но компания уже сейчас начала рас…
Apple выпускает устаревшие чипы ради экономии…
Компания TSMC продолжает инвестировать миллиарды долларов в свои производственные мощности, чтобы удовлет…
Tecno представила самый тонкий смартфон в мире…
В преддверии выставки MWC 2025 компания Tecno представила самый тонкий в мире смартфон — Spark Slim. Его …
iPhone 17 получит дисплей от iPhone 16 Pro…
В прошлом году только смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили передовую технологию OLED по с…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro…
Смартфоны HONOR всегда славились инновационными решениями в области мобильной фотографии, и модель Magic7…
iPhone SE 4 выйдет с устаревшим дизайном…
Apple делает интересный ход с релизом смартфона iPhone SE 4 — с одной стороны, устройство получит мощную …
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor