Флагманский смартфон OnePlus 12 показали на фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился фотографиями флагманского смартфона OnePlus 12, официальный релиз которого состоится уже 5 декабря. Фото демонстрируют дисплей с рекордной яркостью 4500 кд/кв.м. Панель OLED BOE X1 также характеризуется разрешением 3168:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц.

Ранее сообщалось о наличие основной камеры с модулями на 50 Мп (Sony LYT-808), 48 Мп (Sony IMX581) и 64 Мп (трехкратный оптический зум на сенсоре Omnivision O64B), топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти и поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.