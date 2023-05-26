Флагманский смартфон OnePlus 12 получит экран OLED QHD

Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 12, официальный релиз которого ожидается в конце этого года. По данным источника, аппарат оснастят 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD и частотой обновления изображения 120 Гц, еще не представленной официально однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, тройной основной камерой с двумя 50-Мп модулями на основе датчика изображения Sony IMX890 и перископным модулем с 64 Мп сенсором. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.

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