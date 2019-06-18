Флагманский смартфон OnePlus 7/7 Pro и 7 Pro 5G

Pro-версия будет иметь 8 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-массив на 256 ГБ. Экранная панель Super Optic имеет размер диагонали 6,67 дюйма. Камера новинки представлена тремя оптическими модулями на 48 МП, 16 МП и 8 МП. Что касается селфи-камеры, то она получит выдвижную конструкцию.В Интернете уже появлялись «живые» фотоснимки OnePlus 7 Pro, которые демонстрировали дизайн аппарата: экран с округленными краями и максимально узкими рамками. При этом дисплей лишен каких-либо намеков на вырез и отверстие.О стоимости новинки пока неизвестно.