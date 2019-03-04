Флагманский смартфон OnePlus 7 показали на фото

В сеть утекло первое живое фото флагманского смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально. Снимок подтверждает предыдущие слухи о полностью безрамочном экране с выдвижной фронтальной камерой. На фото запечатлен процесс разблокировки по лицу пользователя.

Напомним, что смартфону прочат 6,5 дюймовый дисплей, подэкранный сканер отпечатков пальцев, топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ флэш-памяти, защиту от пыли и влаги, а также поддержку быстрой зарядки OnePlus WARP Charge. Официальная презентация OnePlus 7 должна состояться в июне этого года.