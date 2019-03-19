Флагманский смартфон OnePlus 7 показали на качественном рендере

Сетевые источники опубликовали качественное изображение смартфона OnePlus 7, на котором флагман представлен в трех градиентных расцветках: Black Yellow, Black Purple и Cyan Grey. Рендер подтверждает наличие тройной тыльной камеры и выдвижной фронтальной камеры. Устройству также прочат 6,5-дюймовый дисплей с подэкранным сканером отпечатков пальцев, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, поддержку быстрой зарядки OnePlus WARP Charge, а также защиту от пыли и влаги согласно степени IP68. Официальный дебют OnePlus 7 должен состояться в июне этого года.