Флагманский смартфон OnePlus 7 показали на новых рендерах

В сеть утекли новые рендеры флагманского смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально. Как и на предыдущей утечке, аппарат заключен в защитные чехлы. По предварительным данным, смартфон получит выдвижную фронтальную камеру разрешением 16 Мп, 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, подэкранный сканер отпечатков пальцев, тройную камеру на 48-Мп, 20 Мп и 16 Мп, порт USB Type-C, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графикой Adreno 640, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой подзарядки. Официальная презентация ожидается в ближайшие месяцы.