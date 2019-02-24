Флагманский смартфон OnePlus 7

По части беспроводных интерфейсов устройству приписывают Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.0 (с поддержкой кодеков aptX и aptX HD), GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Аппарат оснастят портом USB Type-C и слотом для двух SIM-карт. В список вспомогательных датчиков входят акселерометр, гироскоп, электронный компас, датчик сердечного ритма, датчик Холла, сенсоры приближения и освещённости.16-мегапиксельная фронталка (f/2.0) с выдвижным механизмом расположится на верхнем торце корпуса. Основная камера с LED-вспышкой будет состоять из двух сенсоров: 48 Мп (0,8 мкм, f/1.79) и 5 Мп (1,12 мкм, f/2.4). Модуль разместится вертикально по центру задней крышки. Среди возможностей камеры называются распознавание сцены с помощью ИИ-алгоритмов, портретный и профессиональный режимы, ночная, панорамная и замедленная съемка, поддержка HDR и RAW, режим съемки со студийным освещением.Интернет-ресурс SlashGear со ссылкой на собственные источники опубликовал подробные спецификации готовящегося к релизу флагмана OnePlus 7. По имеющейся информации, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей Optic AMOLED с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), лишённый вырезов и отверстий. За производительность будет отвечать комбинация из новейшего процессора Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти LPDDR 4X, объем встроенного хранилища составит 128 ГБ. Топовую конфигурацию оснастят 10 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 или 512 ГБ. Сообщается, что OnePlus 7 также снабдят модемом Snapdragon X55, предназначенным для работы в сетях 5G.О стоимости смартфона пока неизвестно.