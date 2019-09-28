Флагманский смартфон OnePlus 7T появился в продаже

Компания OnePlus дала старт продажам флагманского смартфона OnePlus 7T, который был представлен всего несколько дней назад. Пока новинку можно купить лишь в Индии, но уже в следующем месяце она выйдет и в других странах. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 535 долларов, а с 256 ГБ флэш-памяти – 565 долларов.

Напомним, что OnePlus 7T получил тройную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, сверхширокоугольный и телефото-модуль с двукратным зумом, экран с соотношением 20:9 вместо 19,5:9, кадровой частотой 90 Гц, как в OnePlus 7 Pro, пиковой яркостью 1000 кд/м2 и поддержкой HDR10+, топовый процессор Snapdragon 855 Plus, стереодинамики и новый вибромотор Haptic Motor.