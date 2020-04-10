Флагманский смартфон Oppo Ace 2 получит системы 4D-охлаждения и игровой вибрации 2.0

Уже 13 апреля на рынке презентуют флагманский смартфон Oppo Ace 2. По словам вице-президента Oppo Шена Ирина, линейка Ace официально будет флагманской и в ней будут самые топовые смартфоны. Например Oppo Ace 2, должен получить дисплей с частотой изображения 90 Гц, частотой обновления сенсорного слоя 180 Гц, системой 4D-охлаждения, а таже системой игровой вибрации 2.0. Кроме того, Oppo Ace 2 оснастят полноценными стереодинамиками и поддержкой технологии Dolby Atmos.

По остальным слухам, новинка характеризуется платформой Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения, 6,5-дюймовым AMOLED Full HD+ экраном с частотой изображения не меньше 90 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, основной камерой с четырьмя модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп, батареей на 4000 мАч, сверхбыстрой 65-Вт и 40-Вт беспроводной зарядками.