Флагманский смартфон Oppo Ace 2 засветился в базе Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона нового флагмана - Oppo Ace 2. Тестируемый образец был оснащён чипсетом Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, а также операционной системой Android 10. В одноядерном режиме новинка набрала 4304 баллов, а в многоядерном 13051 баллов. Напомним, что смартфон также характеризуется дисплеем с частотой изображения 90 Гц, частотой обновления сенсорного слоя 180 Гц, системой 4D-охлаждения, а таже системой игровой вибрации 2.0. Кроме того, Oppo Ace 2 оснастят полноценными стереодинамиками и поддержкой технологии Dolby Atmos.