Флагманский смартфон Realme X2 Pro засветился на живых фото

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились живые фото смартфона Realme X2 Pro, который может стать конкурентом доступным флагманам компании Xiaomi. Судя по снимкам, аппарат получит вертикально ориентированную основную камеру и логотип компании в нижней части задней панели. Напомним, смартфону прочат квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, дисплей с частотой обновления 90 Гц, модуль NFC для бесконтактных платежей и быструю зарядку мощностью 15 Вт. Официальная презентация смартфона состоится 15 октября.