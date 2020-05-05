Флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G представлен в Европе

Компания Realme официально представила свой флагманский смартфон X50 Pro 5G в Старом Свете. Новинку, которая преподносится как конкурент Xiaomi Mi 10, можно предзаказать за 600 евро в варианте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, 670 евро за 8/256 ГБ и 750 евро за топовую версию с 12/256 ГБ памяти. Для сравнения, в Китае цена на смартфон стартует с 528 долларов. Начало розничных продаж намечено на середину мая.

Новинка оснащается 6,44-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 64 Мп и поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.
Комментарии и отзывы Realme X50 Pro 5G
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